Фото: ДСНС

Сталась пожежа зранку, 8 лютого, на Кіровоградщині. На жаль, загинула дівчинка 14 років

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Стало відомо про пожежу в селі Неопалимівка Кропивницького району. Вогонь повністю знищив частину будинку та майна. Рятувальники ліквідували вогонь.

На жаль, у пожежі загинула 14-річна дівчинка. Також відомо, що отримали травми чоловік та жінка. Вони були госпіталізовані. Наразі фахівці з'ясовують причини займання.

Також у ніч на 8 лютого сталась пожежа в Чечелівському районі Дніпра. Там загорівся двоповерховий житловий будинок. На жаль, у пожежі загинув місцевий житель.