У пожежі на Кіровоградщині загинула дитина
Сталась пожежа зранку, 8 лютого, на Кіровоградщині. На жаль, загинула дівчинка 14 років
Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.
Стало відомо про пожежу в селі Неопалимівка Кропивницького району. Вогонь повністю знищив частину будинку та майна. Рятувальники ліквідували вогонь.
На жаль, у пожежі загинула 14-річна дівчинка. Також відомо, що отримали травми чоловік та жінка. Вони були госпіталізовані. Наразі фахівці з'ясовують причини займання.
Також у ніч на 8 лютого сталась пожежа в Чечелівському районі Дніпра. Там загорівся двоповерховий житловий будинок. На жаль, у пожежі загинув місцевий житель.
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