Фото: ГСЧС

Произошел пожар утром, 8 февраля, в Кировоградской области. К сожалению, девочка погибла 14 лет

Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.

Стало известно о пожаре в селе Неопалимовка Кропивницкого района. Огонь полностью уничтожил часть дома и имущества. Спасатели ликвидировали огонь.

К сожалению, в пожаре погибла 14-летняя девочка. Также известно, что получили травмы мужчина и женщина. Они были госпитализированы. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.

Также в ночь на 8 февраля произошел пожар в Чечелевском районе Днепра . Там загорелся двухэтажный жилой дом. К сожалению, в пожаре погиб местный житель.