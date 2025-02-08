В пожаре в Кировоградской области погиб ребенок
Произошел пожар утром, 8 февраля, в Кировоградской области. К сожалению, девочка погибла 14 лет
Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает RegioNews.
Стало известно о пожаре в селе Неопалимовка Кропивницкого района. Огонь полностью уничтожил часть дома и имущества. Спасатели ликвидировали огонь.
К сожалению, в пожаре погибла 14-летняя девочка. Также известно, что получили травмы мужчина и женщина. Они были госпитализированы. В настоящее время специалисты выясняют причины возгорания.
Также в ночь на 8 февраля произошел пожар в Чечелевском районе Днепра . Там загорелся двухэтажный жилой дом. К сожалению, в пожаре погиб местный житель.
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