Фото: ДСНС

У ніч на 8 лютого в Дніпрі сталась пожежа в приватному будинку. На жаль, рятувальники повідомили про загиблого

Про це повідомляє ДСНС України, передає RegioNews.

Відомо, що пожежа сталась в ніч на 8 лютого в Чечелівському районі Дніпра. Там загорівся двоповерховий будинок. Вогонь охопив 200 квадратних метрів даху, та швидко поширювався.

Рятувальники ліквідували пожежу. Тепер з'ясовують причини займання. На жаль, в пожежі загинув чоловік.

Нагадаємо, раніше в Києві горіла квартира в багатоповерхівці. В ході гасіння пожежі знайшли тіло жінки. Тепер правоохоронці з'ясовують обставини.

Також повідомлялося, що в Ужгороді троє дівчат отруїлися чадним газом під час приготування пожежі. В якийсь момент всі разом вони відчули погіршення самопочуття. Згодом вони потрапили до лікарні.