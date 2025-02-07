03:35  07 лютого
Побиття підлітка ланцюгами в Києві: за справу взялася поліція
04:00  07 лютого
На Запоріжжі Сили оборони знищили російський ЗРК "Бук-М3"
07:05  07 лютого
Арсенал ЗСУ поповнили нові зразки кулеметів та гвинтівок
UA | RU
UA | RU
07 лютого 2025, 12:25

У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинула жінка

07 лютого 2025, 12:25
Читайте также на русском языке
фото: ДСНС України у місті Києві
Читайте также
на русском языке

Трагедія сталася у четвер, 6 лютого, у Деснянському районі столиці. Тіло загиблої жінки виявили рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що займання сталося близько 16:15 в одній із квартир на сьомому поверсі багатоповерхівки на проспекті Червоної Калини. Надзвичайники оперативно загасили займання.

"В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки", – йдеться у повідомленні.

Причину займання та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я з трьох осіб.

Київ пожежа смерть вогонь рятувальники ДСНС
Масштабну пожежу в центрі управління відходами на Київщині ліквідували
07 лютого 2025, 00:35
На Рівненщині під час пожежі загинув чоловік
06 лютого 2025, 11:30
Трагедія в Одесі: з вікна 16-поверхівки випала жінка з 5-річною дитиною
05 лютого 2025, 09:30
Всі новини »
07 лютого 2025
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Велика частина українського суспільства обговорює, як вплине на подальший розвиток країни призупинення співпраці з Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Дуже багато як урядових, так і неуряд...
06 лютого 2025
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Дмитро Білоцерковець – співголова фракції "УДАР" в Київраді, радник мера столиці Віталія Кличка – розказав в інтерв'ю виданню RegioNews про те, чи готується політична сила мера Кличка йти на вибори, ч...
03 лютого 2025
Конфлікт між мерією Києва та КМВА – хто в столиці влада?
​​​​​​​Обмін різкими заявами між міським головою Києва Віталієм Кличком та новопризначеним головою Київської міської військової адміністрації Тимуром Ткаченко – це не просто ще один епізод вже звичног...
31 січня 2025
Викладачів університету Карпенка-Карого звинувачують у домаганнях до студенток: усі подробиці нового секс-скандалу
Перший місяць 2025 року став справжнім жахом для легендарного університету ім. Карпенка-Карого, який свого часу закінчили багато відомих українських акторів. Здебільшого в соціальних мережах студенти ...
На узбережжя Одещини викинуло тисячі медуз: у чому причина
07 лютого 2025, 13:44
У ЗСУ з'явиться новий мобільний прально-лазневий комплекс
07 лютого 2025, 13:24
У Запоріжжі ЗСУ збили КАБ: у Повітряних силах заявили, що вже не вперше
07 лютого 2025, 12:58
Прикордонники перервали росіянам зв’язок на Сумському напрямку
07 лютого 2025, 12:53
У Хмельницькому російський агент готував теракт поблизу підрозділів Сил оборони
07 лютого 2025, 12:47
Авіаудар по багатоповерхівці на Сумщині: загинули троє людей
07 лютого 2025, 12:33
Російська армія за добу атакувала Донеччину понад 3 тисячі разів
07 лютого 2025, 12:03
На Буковині в приміщенні обласного ТЦК помер 32-річний чоловік: що відомо
07 лютого 2025, 11:37
Вибори в Україні у 2025 році — це не пустий звук
07 лютого 2025, 11:30
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Що втрачають регіони України без підтримки USAID
Дмитро Білоцерковець, найближчий соратник мера Києва Віталія Кличка, – про конфлікт з ОП та майбутні вибори
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Максим Жорін
Сергій Висоцький
Всі блоги »