У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинула жінка

фото: ДСНС України у місті Києві

Трагедія сталася у четвер, 6 лютого, у Деснянському районі столиці. Тіло загиблої жінки виявили рятувальники

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.

Виявилося, що займання сталося близько 16:15 в одній із квартир на сьомому поверсі багатоповерхівки на проспекті Червоної Калини. Надзвичайники оперативно загасили займання.

"В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки", – йдеться у повідомленні.

Причину займання та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, у Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я з трьох осіб.