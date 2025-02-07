У Києві горіла квартира в багатоповерхівці: загинула жінка
Трагедія сталася у четвер, 6 лютого, у Деснянському районі столиці. Тіло загиблої жінки виявили рятувальники
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
Виявилося, що займання сталося близько 16:15 в одній із квартир на сьомому поверсі багатоповерхівки на проспекті Червоної Калини. Надзвичайники оперативно загасили займання.
"В ході гасіння пожежі рятувальники виявили тіло жінки", – йдеться у повідомленні.
Причину займання та всі обставини трагедії встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, у Львівській області вночі 2 лютого у пожежі у власному будинку загинула сім’я з трьох осіб.
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