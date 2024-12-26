Жителів Кіровоградщини попередили про потужні вибухи на Гайворонському кар’єрі
У п'ятницю, 27 грудня, фахівці проводитимуть вибухові роботи на Гайворонському спеціалізованому кар’єрі, що розташований у місті Гайворон на Кіровоградщині. Місцеві жителі можуть почути вибухи
Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, передає RegioNews.
Він закликав жителів Голованівського району зберігати спокій.
"27 грудня заплановані вибухові роботи на Гайворонському кар’єрі", — йдеться у повідомленні.
Як відомо, Гайворонський спеціалізований кар'єр — це одне з провідних підприємств України по виробництву каменево-щебеневої продукції.
Нагадаємо, днями на Кіровоградщині, в селі Первозванівка Кропивницького району, вибух зруйнував будинок.
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