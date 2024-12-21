На Київщині сапери вилучили російський дрон, який застряг на дереві

фото: ДСНС

Сапери Держслужби з надзвичайних ситуацій вилучили ворожий безпілотник, який упав на дерево під час чергової російської атаки

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства внутрішніх справ.

У відомстві зазначили, що дрон не мав бойової частини, відтак не становив загрози для мешканців.

В МВС нагадують, що у разі виявлення небезпечних предметів, не варто підходити чи торкатися до них, а потрібно викликати екстрені служби за номерами 101, 102 чи 112.

Нагадаємо, російські війська запустили по Україні у ніч проти 21 грудня 113 дронів. З них силам ППО вдалося збити 57 безпілотників.