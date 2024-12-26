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26 декабря 2024, 10:55

Жителей Кировоградщины предупредили о мощных взрывах на Гайворонском карьере

26 декабря 2024, 10:55
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Иллюстративное фото: nadra.info
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В пятницу, 27 декабря, специалисты будут проводить взрывные работы на Гайворонском специализированном карьере, расположенном в городе Гайворон Кировоградской области. Местные жители могут услышать взрывы

Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, передает RegioNews.

Он призвал жителей Головановского района сохранять спокойствие.

"27 декабря запланированы взрывные работы на Гайворонском карьере", - говорится в сообщении.

Гайворонский специализированный карьер — это одно из ведущих предприятий Украины по производству камнево-щебеночной продукции.

Напомним, на днях в Кировоградской области, в селе Первозвановка Кропивницкого района, взрыв разрушил дом.

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