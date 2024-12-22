На Сумщині знешкодили бойову частину ворожої авіаракети Х-59
Вибухотехніки знешкодили в Сумській області бойову частину авіаційної ракети росіян Х-59, що була "приземлена" силами оборони України та не вибухнула під час падіння
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ракета впала на зораному полі неподалік від села. Вибухотехніки встановили, що це – російська авіаракета Х-59 класу "повітря-поверхня".
Бойова частина ракети, що важить понад 280 кілограм, не вибухнула, її знешкодили на місці. Потім боєприпас вивезли в безпечне місце та знищили шляхом підриву.
Нагадаємо, раніше на Київщині сапери вилучили російський дрон, який застряг на дереві.
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