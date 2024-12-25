фото: ГСЧС

В Кировоградской области в результате падения обломков вражеской воздушной цели возник пожар в складском помещении

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

В спасательном ведомстве отметили, что горела крыша, внутренняя отделка стен и потолка здания на площади 100 м кв.

Пожарные ГСЧС локализовали пожар, в настоящее время продолжается ликвидация возгорания. Люди в результате падения обломков и пожара не пострадали.

Напомним, ранее сообщалось, что в среду, 25 декабря, утром в Украине были введены графики отключения света, поскольку Россия совершает массированную ракетно-дроновую атаку по объектам энергетики.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что враг использовал для атаки около 70 ракет и 100 дронов.