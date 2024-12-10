Справа Червінського про хабар: суд продовжив запобіжний захід

фото: Нікіта Галка/Суспільне

Колишньому військовослужбовцю Сил спецоперацій Роману Червінському суд продовжив запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч доларів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.

Засідання суду відбулося сьогодні, 10 грудня. Суд ухвалив рішення продовжити Червінському цілодобовий домашній арешт як мінімум до 5 лютого 2025 року.

Йдеться про справу щодо ймовірного хабарництва.

Суд відхилив клопотання захисту у взятті на поруки.

Нагадаємо, у 2022 році Червінський брав участь у невдалій операції з переманювання російського літака. Через операцію СБУ відкрила кримінальну справу, пов’язавши її з ракетним обстрілом аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції із викрадення російського літака. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами.

Як відомо, у цій справі Червінському призначили понад 9 мільйонів гривень застави. 16 липня цю суму виплатив Благодійний фонд Порошенка. Роман Червінський був звільнений із СІЗО.

18 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському у справі про хабар. Червінського відправили під цілодобовий домашній арешт. У вересні суд продовжив дію зобов'язань.