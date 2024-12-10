Справа Червінського про хабар: суд продовжив запобіжний захід
Колишньому військовослужбовцю Сил спецоперацій Роману Червінському суд продовжив запобіжний захід у справі про хабар у 100 тисяч доларів
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Суспільне.
Засідання суду відбулося сьогодні, 10 грудня. Суд ухвалив рішення продовжити Червінському цілодобовий домашній арешт як мінімум до 5 лютого 2025 року.
Йдеться про справу щодо ймовірного хабарництва.
Суд відхилив клопотання захисту у взятті на поруки.
Нагадаємо, у 2022 році Червінський брав участь у невдалій операції з переманювання російського літака. Через операцію СБУ відкрила кримінальну справу, пов’язавши її з ракетним обстрілом аеродрому "Канатове" в Кіровоградській області. Червінського звинувачують у перевищенні службових повноважень під час операції із викрадення російського літака. Йому загрожує від 8 до 12 років за ґратами.
Як відомо, у цій справі Червінському призначили понад 9 мільйонів гривень застави. 16 липня цю суму виплатив Благодійний фонд Порошенка. Роман Червінський був звільнений із СІЗО.
18 липня Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід ексрозвіднику Роману Червінському у справі про хабар. Червінського відправили під цілодобовий домашній арешт. У вересні суд продовжив дію зобов'язань.