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09 грудня 2024, 20:20

Голова АМКУ Павло Кириленко незаконно збагатився на понад 72 млн грн, — НАБУ

09 грудня 2024, 20:20
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фото: t.me/pavlokyrylenko_amcu
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НАБУ і САП завершили розслідування за підозрою керівника Антимонопольного комітету України (АМКУ) Павла Кириленка у незаконному збагаченні на 72,1 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. Майно посадовець зареєстрував на родичів своєї дружини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національного антикорупційного бюро України.

"Як встановило слідство, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про:

  • 7 квартир у Києві та Ужгороді загальною площею 688,5 квадратних метрів;

  • будинок під Києвом площею понад 220 квадратних метрів та 2 земельні ділянки;

  • 2 гаражних бокси;

  • 6 паркомісць;

  • 3 нежитлових приміщення загальною площею понад 190 квадратних метрів;

  • автомобіль ВМW Х3.

Слідство встановило, що різниця між вартістю вказаного майна та наявними коштами (дохід, заощадження) Павла Кириленка та його дружини становила 72,1 млн грн.

"Крім того, підозрюваний не вказав набуте майно у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за 2020, 2021, 2022 та 2023 роки", — додали в НАБУ.

Нагадаємо, 14 серпня Національне антикорупційне бюро повідомило голова АМКУ Павлу Кириленку про підозру у незаконному збагаченні на понад 56 млн грн.

За версією слідства, за час роботи головою Донецької ОДА (2020–2023 роки), Кириленко набув 21 об’єкт нерухомого майна та 1 люксовий автомобіль шляхом реєстрації права власності на родичів своєї дружини.

Журналісти "Радіо Свобода" оприлюднили розслідування, у якому заявили, що родина голови Антимонопольного комітету України (АМКУ) та колишнього голови Донецької ОВА Павла Кириленка у період 2020-2023 років придбала нерухомість і автівки загальною вартістю понад 70 мільйонів гривень.

Обрати запобіжний захід Кириленку мали б через 72 години з моменту оголошення підозри, однак це зайняло майже 2 тижні. Перше засідання було 15 серпня, а потім 20-го та 27-го. Суддя не дозволяв відеофіксацію та трансляцію попередніх засідань попри те, що вони були відкриті.

29 серпня стало відомо, що підозрюваний у незаконному збагаченні голова АМКУ Кириленко вніс 30 млн гривень застави.

НАБУ САП розслідування Кириленко Павло Олександрович слідство АМКУ запобіжний захід збагачення
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