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10 декабря 2024, 22:14

Дело Червинского о взятке: суд продлил меру пресечения

10 декабря 2024, 22:14
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фото: Никита Галка/Суспільне
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Бывшему военнослужащему Сил спецопераций Роману Червинскому суд продлил меру пресечения по делу о взятке в 100 тысяч долларов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Суспільне.

Заседание суда прошло сегодня, 10 декабря. Суд принял решение продлить Червинскому круглосуточный домашний арест как минимум до 5 февраля 2025 года.

Речь идет о деле о вероятном взяточничестве.

Суд отклонил ходатайство защиты о взятии на поруки.

Напомним, в 2022 году Червинский участвовал в неудачной операции по переманиванию российского самолета. Из-за операции СБУ возбудила уголовное дело, связав его с ракетным обстрелом аэродрома "Канатово" в Кировоградской области. Червинский обвиняется в превышении служебных полномочий во время операции по угону российского самолета. Ему грозит от 8 до 12 лет за решеткой.

Как известно, по этому делу Червинскому назначили более 9 миллионов гривен залога. 16 июля эту сумму выплатил Благотворительный фонд Порошенко. Роман Червинский был освобожден из СИЗО.

18 июля Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения экс-разведчику Роману Червинскому по делу о взятке. Червинский был отправлен под круглосуточный домашний арест. В сентябре суд продлил действие обязательств.

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