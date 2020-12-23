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23 декабря 2020, 11:41 103

На Кировоградщине шахтеры уже третьи сутки перекрывают автодороги

23 декабря 2020, 11:41 103
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Они блокируют движение транспорта в направлениях с Кропивницкого до Киева, Николаева, Кривого Рога и Александрии
Они блокируют движение транспорта в направлениях с Кропивницкого до Киева, Николаева, Кривого Рога и Александрии
Фото: Facebook
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В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината уже третьи сутки перекрывают трассы с требованием погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия, от которого зависит благосостояние 5000 семей работников и моногородов, где расположены шахты.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews.

Работники уранодобывающих шахт Кировоградщины истощены физически и психологически, но готовы продолжать акцию протеста... Блокируют движение транспорта в направлениях Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог, Кропивницький-Александрия", - сообщил Волынец.

По его словам, местные жители "приносят ребятам еду и теплые вещи".

Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области.

зарплаты транспорт протест дороги шахта
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