На Кировоградщине шахтеры уже третьи сутки перекрывают автодороги

Они блокируют движение транспорта в направлениях с Кропивницкого до Киева, Николаева, Кривого Рога и Александрии

Они блокируют движение транспорта в направлениях с Кропивницкого до Киева, Николаева, Кривого Рога и Александрии

Фото: Facebook

В Кировоградской области работники урановых шахт Восточного горно-обогатительного комбината уже третьи сутки перекрывают трассы с требованием погасить задолженность по зарплате и возобновить работу предприятия, от которого зависит благосостояние 5000 семей работников и моногородов, где расположены шахты.

Об этом в Facebook сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец, передает RegioNews. Работники уранодобывающих шахт Кировоградщины истощены физически и психологически, но готовы продолжать акцию протеста... Блокируют движение транспорта в направлениях Кропивницкий-Киев, Кропивницкий-Николаев, Кропивницкий-Кривой Рог, Кропивницький-Александрия", - сообщил Волынец. По его словам, местные жители "приносят ребятам еду и теплые вещи". Напомним, 21 декабря работники урановых шахт перекрыли трассы в Кировоградской области.

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