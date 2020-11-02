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Андрей Райкович победил на выборах городского головы Кропивницкого – ТИК
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02 ноября 2020, 12:30 285

Андрей Райкович победил на выборах городского головы Кропивницкого – ТИК

02 ноября 2020, 12:30 285
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Он получил 53,53% голосов избирателей
Он получил 53,53% голосов избирателей
Фото: Facebook
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ТИК объявила победителя выборов городского головы в Кропивницком

Городская территориальная избирательная комиссия окончательно подсчитала голоса на выборах городского головы Кропивницкого, передает RegioNews со ссылкой на издание CBN.

За действующего городского голову Андрея Райковича свои голоса отдали 27 тысяч 839 жителей города. Это 53,53% от всех избирателей, участвовавших в голосовании.

Его главный оппонент, кандидат от партии "Перспектива города" Артем Стрижаков получил 10 тысяч 338 голосов.

Таким образом, Андрея Райковича переизбрали мэром Кропивницкого.

Напомним, сегодня же стало известно, что по предварительным данным мэр Житомира Сергей Сухомлин на местных выборах 25 октября 2020 года получил более 52% избирателей и сохраняет свою должность.

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