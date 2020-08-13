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13 серпня 2020, 10:21 2

На Кіровоградщині зіткнулися автобуси: загинуло двоє людей

13 серпня 2020, 10:21 2
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Постраждалі були госпіталізовані з різними травмами важкості
Постраждалі були госпіталізовані з різними травмами важкості
Фото: з відкритих джерел
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У Кіровоградській області на трасі Київ-Одеса внаслідок зіткнення двох автобусів загинули дві людини, ще 10 постраждали.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, передає RegioNews.

13 серпня до ДСНС надійшла інформація, що на автошляху М-05 Київ-Одеса поблизу с. Великі Трояни Благовіщенського району, внаслідок зіткнення двох автобусів (Київ – Одеса та Кошиці (Словацька республіка) – Одеса), загинули люди", - йдеться у повідомленні.

У ДТП загинуло 2 особи та постраждало 10 осіб, яких з травмами різного ступеню важкості госпіталізовано.

Для деблокування постраждалих від ДСНС залучалося 3 чоловіка особового складу та 1 одиниця техніки.

Нагадаємо, у Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в результаті дорожньо-транспортної події три людини загинули, ще двоє постраждали.

ДТП жертва дороги автобус транспорт ДСНС
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