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13 августа 2020, 10:21 2

На Кировоградщине столкнулись автобусы: погибли двое людей

13 августа 2020, 10:21 2
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Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами тяжести
Пострадавшие были госпитализированы с различными травмами тяжести
Фото: из открытых источников
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В Кировоградской области на трассе Киев-Одесса в результате столкновения двух автобусов погибли два человека, еще 10 пострадали.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews.

13 августа в ГСЧС поступила информация, что на автодороге М-05 Киев-Одесса вблизи с. Большие Трояны Благовещенского района, в результате столкновения двух автобусов (Киев – Одесса и Кошице (Словацкая республика) – Одесса), погибли люди", - говорится в сообщении.

В ДТП погибло 2 человека и пострадало 10 человек, которых с травмами различной степени тяжести госпитализированы.

Для деблокировки пострадавших от ГСЧС привлекалось 3 человека личного состава и 1 единица техники.

Напомним, в Ивано-Франковской области столкнулись микроавтобус и легковой автомобиль, в результате дорожно-транспортного происшествия три человека погибли, еще двое пострадали.

ДТП жертва дороги автобус транспорт ГСЧС
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