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10 серпня 2020, 10:09 8

На Івано-Франківщині мікроавтобус зіткнувся з легковиком: троє людей загинули

10 серпня 2020, 10:09 8
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Госпіталізовано 2 людини, серед них дворічна дитина
Госпіталізовано 2 людини, серед них дворічна дитина
Фото: з відкритих джерел
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У Івано-Франківській області зіткнулися мікроавтобус та легковий автомобіль, в результаті дорожньо-транспортної події три людини загинули, ще двоє постраждали.

Як передає RegioNews, про це повідомили в пресслужбі Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наголошується, що аварія сталася 9 серпня у селищі Перегінське Рожнятівського району. Постраждалі госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості.

В результаті зіткнення мікроавтобуса і легкового автомобіля загинули 3 особи та постраждало 2 людини (з них 1 дитина 2018 р.) з травмами різного ступеня тяжкості госпіталізовані", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 6 серпня в ДТП на Київщині загинули три людини.

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