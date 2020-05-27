"У президента на мене була зібрана досить пухка папка": очільник Кіровоградщини про співбесіду у Зеленського

Андрій Балонь, голова Кіровоградської облдержадміністрації, в ексклюзивному інтерв’ю RegioNews розповів про те, хто і як запропонував йому цю посаду, про боротьбу з коронавірусом та про відносини з мерами міст.

Андрій Балонь, голова Кіровоградської облдержадміністрації, в ексклюзивному інтерв’ю RegioNews розповів про те, хто і як запропонував йому цю посаду, про боротьбу з коронавірусом та про відносини з мерами міст.

Приймаючи призначення на посаду голови Кіровоградської ОДА ви отримали регіон, який у 2019 році зайняв 18 місце в загальноукраїнському рейтингу: високий рівень безробіття, низька народжуваність, четверте місце серед аутсайдерів по загальній площі зданого житла. Чи вдалося вам покращити ці показники?

Це рейтингове місце, про яке ви говорите, ми вже покращили, і станом на минулий місяць посідаємо 15-ту позицію. А якщо дивитися на статистику соціально-економічного розвитку територій, то за підсумками 2019 року область перебуває на 9-му місці за критеріями оцінок, які визначені Мінекономрозвитку України. Тому не настільки все погано. Це така умовна слава області через відсутність гідного позиціювання та адвокатування на українській арені, в тому числі і в медійному просторі. Це моє суб’єктивне відчуття, і за цей час я переконався в цьому. Кіровоградська область дуже перспективна в економічному плані. У нас є резерви, які ми можемо успішно трансформувати і значно покращити соціально-економічні показники у регіоні.

А в чому ви вбачаєте ці резерви?

У двох галузях економіки. Перш за все, це аграрна галузь. Показники АПК у нас одні з найкращих в Україні, вони тримають нас у першій трійці. І ще один напрямок – це гірничо-добувна галузь. Кіровоградщина – немов Саскачеван, тут є вся таблиця Менделєєва. Триває реальне промислове виробництво, добре працюють кілька гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), наша продукція експортується. Наприклад, у Новомиргородському районі є підприємство, яке нещодавно підписало контракт з американською корпорацією. Це свідчить про те, що його продукція користується попитом на міжнародній арені. Хоча вона й сировинна, але ексклюзивна - титан і алюміній. І таких прикладів в області чимало. У нас є поклади літію – це надзвичайно затребуваний на світовому ринку метал, який використовується при виробництві акумуляторних батарей. За різними підрахунками, обсяг покладів місцевого літію оцінюється як один з найбільших у Європі, він складає від 2 до 4 відсотків від усіх світових запасів. І я вважаю, що це стратегічно важливо для України, що у розробку таких родовищ потрібно самим інвестувати кошти, а не лише вишукувати іноземних інвесторів.

Розробка таких родовищ – це, насамперед, створення нових робочих місць. Ви ставите перед інвесторами такі задачі?

В контексті співробітництва з будь-яким інвестором – чи то зовнішнім, чи нашим внутрішнім - найпершим нашим завданням є створення нових робочих місць для місцевого населення і встановлення гідного розміру заробітної плати. Для всіх інвесторів у мене однакова умова: заробітна плата задіяних на таких підприємствах працівників має бути не нижчою за середню по області. А в ідеалі – не нижче ніж в середньому по Україні у цій сфері.

А конкретніше?

Наприклад, у промисловості це близько 12 тис грн, в АПК – близько 10 тисяч. Так, це не найбільші зарплати, але вони дають можливість мешканцям цих територій мати впевненість у завтрашньому дні.

Для Кіровоградщини ви нова людина. До цього працювали у Львові, Полтаві, Житомирі, Херсоні. Чи важко було знайти спільну мову з місцевими елітами, з мерами міст? І з ким не зуміли її знайти?

Той досвід, який набув завдяки широкій географії роботи по всій Україні, я навчився використовувати й перебуваючи в нових умовах. І наразі мені здається, що важко знайти людину, з якою я б не зміг комунікувати. А от чи зможемо ми домовитися в результаті нашої взаємодії – це інше питання. Критерій у мене один: все, що приносить користь громаді і сприяє збільшенню бюджету - обговорюється, і з такими людьми ми однозначно будемо партнерами. Всі, хто мають якусь особливу думку – аргументуйте. Якщо вона дає нам якійсь профіт, працюйте. А якщо ні, то я буду змушувати вас працювати за своїми критеріями. Все дуже просто. Відповідно, цей досвід дозволяє мені досягати поставлених цілей у більш стислі терміни.

В Україні часто виникають непорозуміння між головами ОДА і мерами великих міст. Нещодавній приклад – очільник Черкас Анатолій Бондаренко і керівник ЧОДА Роман Боднар. Які відносини у вас з мером Кропивницького Андрієм Райковичем?

У нас, напевне, атипова ситуація – повне порозуміння. Більше того, у нас повне порозуміння з обласною радою і її головою. Свідченням цього є те, що ми спільно вирішуємо багато нагальних питань. Якщо нарада проходить під моїм головуванням, то вони присутні на цій нараді. Якщо вони вбачають за необхідне, аби я долучився до обговорення питань, які турбують громаду міста чи області – то я радо долучаюсь до цього. І я скажу, що це правильний шлях, адже ми всі працюємо для українців, в інтересах наших громад. Хто не хоче – мабуть, тим заважають власні амбіції. Але це вже інше питання.

Щодо епідемії коронавірусу. З якими проблемами ви зіткнулися? Що було зроблено? Чи постали перед вами виклики, до яких область не була готова?

Мабуть, я одним з перших в Україні заборонив масові заходи. Це відбулося ще 9 березня, до початку введення карантину по всій Україні. Далі було все просто - ми почали моніторити і використовувати досвід регіонів, які перші стикнулися з цією хворобою. Ми тривалий час не мали лабораторно підтверджених випадків захворювання, що дозволило нам краще підготуватися. Були чітко визначені госпітальні бази першої хвилі, і ми почали працювати над їхнім облаштуванням. Як наслідок, отримали ситуацію, коли могли контрольовано доправляти хворих до госпітальних баз, адекватно їх лікувати і тепер демонструємо одні з кращих результатів в Україні по одужанню хворих на коронавірус. Вже третій тиждень регіон перебуває, скажімо так, на плато – кількість одужавших більша за кількість тих, хто захворів. Я можу сказати, що ми досить успішно впоралися з коронавірусом.

У нас була інша проблема – досить високий рівень смертності. Але кожен такий випадок розслідувався, медичні висновки говорили про те, що ці люди мали супутні захворювання, через які організм не зумів впоратися з коронавірусом. Також ми мали специфічну ситуацію з великою кількістю занедужавших медиків. Я окремо розбирав це на комісії і своїм розпорядженням як керівник ліквідації наслідків епідемії навіть частково припинив роботу одного з приватних медичних закладів (йдеться про приватну клініку "Ацинус", прим. ред.), адже 50 захворівших медиків працювали саме в ньому. Цей заклад якраз і спеціалізувався на лікуванні пульмонологічних захворювань. Але там не розуміли всієї небезпеки, перші випадки занедужання медиків сталися від хворих, яких лікували від атипової пневмонії - насправді ж це був коронавірус. Слава Богу, усі ці медики одужали. А ось серед пацієнтів, що лікувалися в цьому закладі, на жаль, були летальні наслідки. Проте можна констатувати, що загалом із ситуації з епідемією ми вийшли з гідністю.

Чи знайшли ви спільну мову з Андрієм Веревським, якого президент призначив куратором Кіровоградської області по боротьбі з COVID-19?

Я не знайомий з паном Андрієм Веревським, він мені жодного разу не телефонував, а ось фахівці його компаній "Кернел" дійсно працювали з нами. У нас була тісна комунікація, їхній вклад в боротьбу з коронавірусом вагомий.

Після того, що сталося, скільки ви плануєте виділяти коштів на медицину? Адже після другого етапу медреформи всі лікарні стали комунальними підприємствами і перейшли на баланс місцевої влади.

Якщо говорити про абсолютні цифри, то це коректно розглядати у співвідношенні до наших бюджетів. Наприклад, для боротьби з коронавірусом ми визначили адекватний фонд, куди одразу спрямували 7 млн. грн, потім окремим рішенням ще додали 15 млн. грн. Це що стосується обласного бюджету. Всі місцеві бюджети зробили аналогічно. Ми в кожному районі спонукали до створення благодійних фондів при наших лікарнях. Місцевий бізнес і всі бажаючі допомогти скеровували на окремі спецрахунки свої кошти. Завдяки меценацтву і пожертвам наші лікарні були забезпечені усім необхідним – апаратами ШВЛ, кисневими концентраторами, засобами індивідуального захисту для лікарів. Більш того, з цих спецрахунків витрачено не дуже велику частину грошей. Вони лишаються як наш резерв у випадку повторної хвилі захворюваності на COVID-19.

Від реалізації яких проєктів довелося відмовитися у зв’язку з перерозподілом коштів на боротьбу з коронавірусом?

Тут склалася унікальна ситуація: ті кошти, що ми перерозподілили - це були залишки і надлишки з минулого бюджету. Тому, фактично, ми не забрали жодної копійки з бюджету розвитку. Але від секвестру держбюджету Кіровоградська область потерпіла найбільше з усіх в Україні. Наприклад, фінансування з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР) скоротили на левову частку. І ось це - реальна проблема для області. Однак прем‘єр-міністр обіцяв переглянути це рішення.

А наскільки ж вам урізали кошти?

Якщо раніше Кіровоградщина мала отримати 132 млн. грн., то зараз лише 85 млн. грн. І це найменша цифра серед усіх областей України.

Від яких планів доведеться відмовитися, якщо це рішення все ж не переглянуть?

Ми не збираємося ні від чого відмовлятися. Я вимагаю, щоб нам ці кошти віддали, бо вони мають бути скеровані на важливу програму "Велике будівництво", взагалі на соціально-економічний розвиток територій. Я хочу отримати ці кошти і реалізувати ті завдання, що переді мною стоять.

Скільки грошей втратив регіон через карантин?

Не можу сказати, що ми втратили якісь великі кошти через введення карантину. Керівник податкової служби області доповів мені, що у квітні було певне просідання по податках, а вже у травні ситуація вирівнялася. Звичайно, найбільше потерпали від введення карантину транспортники та ті, хто працював у сфері громадського харчування. Багато людей, зайнятих у цих сферах, втратили роботу. Наразі ми спільними зусиллями з центром зайнятості та департаментом економіки ОДА намагаємося працевлаштувати цих людей та допомогти бізнесу відновити свою роботу.

На початку травня ви призначили на посаду керівника апарату Кіровоградської ОДА киянина Дмитра Горшкова. Чому саме його?

Стосовно формування команди я мав повний картбланш від президента. Для того, щоб змінити роботу системи, потрібні були нові люди, які б прагнули змін. Попередній керівник апарату мене цілком влаштовував, але він отримав кращу пропозицію і вирішив піти з цієї посади. А Дмитро працював заступником керівника апарату у Київський ОДА, тому я вирішив, що його досвід цілком відповідає тим завданнями, які перед ним будуть стояти і в Кіровоградській ОДА.

Ви юрист за освітою, деякий час працювали слідчим. Як так сталося, що ви потрапили у політику?

Чесно кажучи, прийшов у політику неусвідомлено. На посаду заступника голови Херсонської обласної державної адміністрації я потрапив за відкритим конкурсом як держслужбовець, а потім внесли зміни до законодавства і ми стали політичними фігурами. З того часу я і почав займатися політикою. І мені це подобається.

Місцеві журналісти скаржаться, що ви закрили для них апаратні наради. За попереднього голови ОДА ЗМІ мали змогу бути присутніми на них, а от після вашого приходу журналісти присутні лише на брифінгах за результатами проведеної наради. Чому так?

Був період, коли я проводив досить жорсткий аудит всього того, що відбувалося в адміністрації. Це був доволі кризовий час для багатьох керівників структурних підрозділів. Я відразу почав комплексну реорганізацію та скорочення і не хотів, щоб все те сміття, яке я витрушував з різних закутків, стало надбанням громадськості. Як тільки цей період завершився, апаратні наради відкрили для журналістів.

А скільки ви тоді скоротили співробітників адміністрації?

Офіс президента поставив переді мною завдання скоротити 10% працівників. Я скоротив 17%, перерозподіливши функції між департаментами. А ще створив управління, якого раніше не існувало – інвестиційної діяльності та туризму. Я вважаю, що за допомогою туризму можна залучати потенційних інвесторів, які б вкладали кошти у розвиток регіону, а також прививати у мешканців Кіровоградщини любов до свого краю.

Восени місцеві вибори. Чи не плануєте брати в них участь в якості кандидата на посаду мера?

Ні в якому разі не планую цього робити, не маю наміру отримати виборну посаду. Свого часу я відмовився від участі і у парламентських виборах, це не мій шлях. Я більш ефективний як чиновник, багато років цьому навчався і хотів би застосовувати цей досвід на адміністративних посадах, а не на виборних.

Чи допомагають вам освіта і досвід слідчого в нинішній роботі?

Безумно. Коли не тільки чиновники, а й місцеві бізнесмени приходять до мене з пропозиціями, я чітко розумію, які цілі вони переслідують, що в них на думці. Досвід слідчого дозволяє мислити в рамках жорсткої логіки, вишукувати причинно-наслідкові зв’язки будь чого, робити правильні висновки і, відповідно до них, приймати рішення.

З огляду на скандал з так званими "плівками Єрмака" не можу не поцікавитися, хто і як запропонував вам посаду очільника області?

Мені особисто запропонував її президент. Так сталося, що перебуваючи на посаді заступника голови Херсонської ОДА і попрацювавши деякий час з новопризначеним головою, я зрозумів, що в нас з ним дещо різне бачення ситуації. Маючи власну гідність і знаючи собі ціну, я просто написав заяву за власним бажанням і пішов. Через два з половиною місяці мені зателефонували з Офісу президента і сказали, що пан Зеленський хоче зі мною поспілкуватися. Я спочатку подумав, що це жарт, адже сьогодні пранкерів достатньо. Але виявилося, що ні, мені призначили співбесіду і вже за її результатами запропонували посаду голови Кіровоградської ОДА.

А скільки тривала співбесіда, і які перед вами поставили задачі?

Фінальній співбесіді завжди передують перевірки і детальний збір інформації. Я сам це робив, коли подавав президентові список керівників РДА на затвердження. І на той момент, коли я спілкувався у президента на мене була зібрана досить пухка папка. Ми спілкувалися годину, після цього мені зробили пропозицію, на яку я погодився.

Президент сказав, що після знаття карантину серед голів ОДА можливі перестановки. Ви не думаєте про те, що вас можуть звільнити? Чим в такому разі будете займатися?

Точно найду чим зайнятися, я людина непосидюча і маю завжди мільйон ідей в голові. Та справа в тому, що хочу служити державі та українцям, тому, думаю, що мою роботу оцінять швидше позитивно, і я не дам підстав для того, щоб президент розчарувався у ній. І поки не бачу жодних сигналів, які б свідчили про те, що моєю роботою незадоволені.