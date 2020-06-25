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Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА
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25 червня 2020, 15:16 34

Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА

25 червня 2020, 15:16 34
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Про причини відставки не повідомлялося
Про причини відставки не повідомлялося
Фото: з відкритих джерел
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Кабінет міністрів погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 25 червня, інформує RegioNews.

По областях. Погодження звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної держадміністрації", - підкреслив Шмигаль.

Зазначимо, після погодження відставки урядом Андрія Балоня остаточне рішення приймає голова держави.

Нагадаємо, Балоня призначили головою Кіровоградської ОДА в листопаді 2019 року.

Раніше повідомлялося, що пропозицію очолити область Андрій Балонь отримав безпосередньо від президента Зеленського.

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Кабмін відставка Деніс Шмигаль ОДА Кіровоградська область
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