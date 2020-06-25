ЗМІ повідомляють про арешт голови Кіровоградської ОДА Балоня
За попередніми даними слідчі дії проводяться через можливе отримання посередником, близьким до Андрія Балоня, хабара у чверть мільйона гривень
Про це пише Regionews з посиланням на "Апостроф".
Про арешт чиновника повідомили власні джерела "Апострофа".
Раніше, у прес-службі СБУ в області підтвердили, що співробітники управління проводили обшуки разом з працівниками НАБУ в будинку, де живе Балонь та в приміщенні ОДА, однак деталей не повідомляють.
Як відомо, сьогодні вдень, на засіданні уряду Кабмін погодив звільнення Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської ОДА. Про причини неочікуваної відставки не повідомлялося. Сам Балонь подію не коментував.
Зазначимо, після погодження відставки урядом Андрія Балоня остаточне рішення приймає голова держави.
Нагадаємо, Балоня призначили головою Кіровоградської ОДА в листопаді 2019 року.
Пропозицію очолити область Андрій Балонь отримав безпосередньо від президента Зеленського.
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