ЗМІ повідомляють про арешт голови Кіровоградської ОДА Балоня

Голову Кіровоградської ОДА арештували після обшуків в приміщенні облдержадміністрації та в будинку, де він проживав

Голову Кіровоградської ОДА арештували після обшуків в приміщенні облдержадміністрації та в будинку, де він проживав

За попередніми даними слідчі дії проводяться через можливе отримання посередником, близьким до Андрія Балоня, хабара у чверть мільйона гривень

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