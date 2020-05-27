Председатель Кировоградской ОГА Балонь рассказал, как его назначали на должность

Об этом Андрей Балонь рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.

Мне лично предложил ее (должность – ред.) президент. Так случилось, что находясь на должности заместителя председателя Херсонской ОГА и поработав некоторое время с новоназначенным председателем, я понял, что у нас с ним несколько разное видение ситуации. Имея собственное достоинство и зная себе цену, я просто написал заявление по собственному желанию и ушел. Через два с половиной месяца мне позвонили из Офиса президента и сказали, что Зеленский хочет со мной пообщаться. Я сначала подумал, что это шутка, ведь сегодня пранкеров достаточно. Но оказалось, что нет, мне назначили собеседование и уже по ее результатам предложили должность председателя Кировоградской ОГА",- вспомнил Андрей Балонь.