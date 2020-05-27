Председатель Кировоградской ОГА Балонь рассказал, как его назначали на должность
Председатель Кировоградской областной государственной администрации Андрей Балонь сначала подумал, что желание президента пообщаться – это шутка.
Об этом Андрей Балонь рассказал в эксклюзивном интервью RegioNews.
Мне лично предложил ее (должность – ред.) президент. Так случилось, что находясь на должности заместителя председателя Херсонской ОГА и поработав некоторое время с новоназначенным председателем, я понял, что у нас с ним несколько разное видение ситуации. Имея собственное достоинство и зная себе цену, я просто написал заявление по собственному желанию и ушел. Через два с половиной месяца мне позвонили из Офиса президента и сказали, что Зеленский хочет со мной пообщаться. Я сначала подумал, что это шутка, ведь сегодня пранкеров достаточно. Но оказалось, что нет, мне назначили собеседование и уже по ее результатам предложили должность председателя Кировоградской ОГА",- вспомнил Андрей Балонь.
Андрей Балонь рассказал, что финальному собеседованию всегда предшествуют проверки и детальный сбор информации. И на тот момент, когда он общался с президентом, на потенциального главу ОГА была собрана довольно пухлая папка. Собеседование длилось час и только после этого Балоню предложили возглавить ОГА.
Полное интервью'ю с председателем Кировоградской ОГА Андреем Балонем читайте здесь.
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