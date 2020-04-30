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Олександра Василенко журналіст info@regionews.ua
30 квітня 2020, 15:31 10

На Кіровоградщині викрили підполковника-корупціонера

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30 квітня 2020, 15:31 10
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Співробітники СБУ викрили на корупційному правопорушенні заступника начальника райвідділу ГУ Нацполіції в Кіровоградській області
Фото:depositphotos
Співробітники СБУ викрили на корупційному правопорушенні заступника начальника райвідділу ГУ Нацполіції в Кіровоградській області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на офіційному сайті СБУ.

До підполковника поліції, який служив у відділку в одному з райцентрів Кіровоградської області, звернувся чоловік із проханням посприяти йому в підробці документів про навчання з присвоєння додаткових категорій водійських прав. Правоохоронець почав вимагати у громадянина грошову винагороду за "послугу”.

Підполковника співробітники СБУ затримали під час передачі грошей. Під час обшуків у його робочому кабінеті правоохоронці також виявили понад 56 тисяч доларів США та 7,5 тисяч євро.

Поліцейському інкримінують зловживання впливом. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника - чоловіка спіймали на хабарі.


Кіровоградська область СБУ поліція хабар
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