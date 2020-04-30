На Кіровоградщині викрили підполковника-корупціонера
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію на офіційному сайті СБУ.
До підполковника поліції, який служив у відділку в одному з райцентрів Кіровоградської області, звернувся чоловік із проханням посприяти йому в підробці документів про навчання з присвоєння додаткових категорій водійських прав. Правоохоронець почав вимагати у громадянина грошову винагороду за "послугу”.
Підполковника співробітники СБУ затримали під час передачі грошей. Під час обшуків у його робочому кабінеті правоохоронці також виявили понад 56 тисяч доларів США та 7,5 тисяч євро.
Поліцейському інкримінують зловживання впливом. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Як писали RegioNews раніше, співробітники СБУ розкрили протиправну діяльність першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника - чоловіка спіймали на хабарі.
- 17:40 30 квітня У Харкові матір, яка вбила доньку і носила її голову у пакеті, взяли під варту
- 17:32 30 квітня Концепція змінилася: Саакашвілі знайшли нове місце
- 17:16 30 квітня У Кривому Розі почали розробляти електромобіль
- 17:13 30 квітня Притулки для тварин у Львові отримають корм за кожне відео з домашніми улюбленцями
- 16:49 30 квітня Ринки в Івано-Франківську відкрили, кладовища - ні
- 16:46 30 квітня У Миколаєві обрали першого заступника голови облради
- 14:40 30 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:41 24 квітня У Миколаєві непрацюючі підприємці протестували проти орендної плати
- 14:11 23 квітня Звільнення Єрмака: петиція набрала необхідну кількість голосів
- 17:41 26 квітня Здорових не залишилося: у Києво-Печерській лаврі захворіли всі священики
- 15:48 24 квітня Крах медицини: лікарка розповіла, що відбувається у психіатричній лікарні
- 12:30 26 квітня Заступника прокурора Миколаївщини Божило відправили в Дніпро. Філатов наступний?