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Александра Василенко журналист info@regionews.ua
30 апреля 2020, 15:31 1

В Кировоградской области разоблачили подполковника-коррупционера

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30 апреля 2020, 15:31 1
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Сотрудники СБУ разоблачили на коррупционном правонарушении заместителя начальника райотдела ГУ Нацполиции в Кировоградской области
Фото:depositphotos
Сотрудники СБУ разоблачили на коррупционном правонарушении заместителя начальника райотдела ГУ Нацполиции в Кировоградской области

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на официальном сайте СБУ.

К подполковнику полиции, который служил в отделении в одном из райцентров Кировоградской области, обратился мужчина с просьбой посодействовать ему в подделке документов об обучении по присвоению дополнительных категорий водительских прав. Полицейский потребовал у гражданина денежное вознаграждение за "услугу”.

Подполковника сотрудники СБУ задержали во время передачи денег. Во время обысков в его рабочем кабинете правоохранители также обнаружили более $56 тысяч и 7,5 тысяч евро.

Полицейскому инкриминируют злоупотребление влиянием. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника - мужчину поймали на взятке.


Кировоградская область СБУ полиция взятка
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