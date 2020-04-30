В Кировоградской области разоблачили подполковника-коррупционера
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию на официальном сайте СБУ.
К подполковнику полиции, который служил в отделении в одном из райцентров Кировоградской области, обратился мужчина с просьбой посодействовать ему в подделке документов об обучении по присвоению дополнительных категорий водительских прав. Полицейский потребовал у гражданина денежное вознаграждение за "услугу”.
Подполковника сотрудники СБУ задержали во время передачи денег. Во время обысков в его рабочем кабинете правоохранители также обнаружили более $56 тысяч и 7,5 тысяч евро.
Полицейскому инкриминируют злоупотребление влиянием. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Как писали RegioNews ранее, сотрудники СБУ раскрыли противоправную деятельность первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника - мужчину поймали на взятке.
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