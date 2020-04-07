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Александра Василенко
журналист
07 апреля 2020, 17:18 6

В Кировоградской области более 20 медиков заразились COVID-19

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українською мовою
07 апреля 2020, 17:18 6
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В Кропивницком и Кировоградской области 21 медик, который оказывал помощь COVID-положительным пациентам, сам заразился коронавирусом
Фото: Pixabay
В Кропивницком и Кировоградской области 21 медик, который оказывал помощь COVID-положительным пациентам, сам заразился коронавирусом

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на Кировоградскую ОГА.

За последние сутки стало известно о 9 медиках, которые аразились, сообщил директор департамента охраны здоровья ОГА Олег Рыбальченко. 7 врачей работали в госпитале ветеранов войны , а 2 их коллеги - это медработники из областной больницы.

В целом на 7 апреля известно о 21 медработнике, которые инфицировались. Врачи находятся в Кировоградской областной больнице, областном госпитале ветеранов войны, Центральной городской больницы Кропивницкого, Долинской райбольнице, Кропивницкой райбольнице, "Ацинусе”, Новомиргородской райбольнице.

Напомним, что по состоянию на 9:00 7 апреля в Украине 1462 лабораторно подтвержденные случаи COVID-19, из них 45 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 143 новые случая.

Как информировали RegioNews ранее, в двух медиков Тернопольской областной университетской больницы подтвердили коронавирус.


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