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Олександра Василенко
журналіст
30 березня 2020, 15:46 30

На Кіровоградщині нова хвора на COVID-19: що відомо

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30 березня 2020, 15:46 30
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У мешканки Долинського району Кіровоградської області експрес-тест підтвердив інфікування коронавірусом
Фото: Pixabay
У мешканки Долинського району Кіровоградської області експрес-тест підтвердив інфікування коронавірусом

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на офіційну інформацію на сайті Кіровоградської ОДА.

"На ранок 30 березня встановили контактних осіб і 70% обстежили експрес-тестами, один був позитивний. Це жінка з Долинського району, яка вчора вечері була зареєстрована як підозрілий випадок. Вона знаходиться на самоізоляції, ознак ГРВІ немає. Її біологічний матеріал буде дослідженим точним лабораторним ПЛР і на вечір скажемо результат”, - повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Хвора жінка заразилася від мешканця Долинського району, якого днями госпіталізували до інфекційного відділення однієї із лікарень. Він зараз знаходиться у задовільному стані. Наразі невідомо, ким доводилася пацієнту захворіла односельчанка: родичкою, сусідкою чи медичним працівником, яка надавала йому першу допомогу.

Нагадаємо, що 29 березня місцевий ЗМІ "Олександрійський тиждень” розповсюдив неправдиву інформацію про цей випадок. Нібито, мова йшла про пацієнтку, яка померла у відділенні лікарні. Зараження коронавірусом їй встановили посмертно. Голова Кіровоградської ОДА Андрій Балонь на Facebook-сторінці спростував це повідомлення.

Станом на 30 березня у Кропивницькому та Кіровоградській області зафіксовано 5 випадків інфікування COVID-19.

Як писали RegioNews раніше, у Кіровоградській області із наслідками епідемії COVID-19 будуть боротися 9 лікарень у 4 етапи. Усі лікарня області розділили на два типи. Медзаклади першого типу -онкоцентри, кардіоцентри, туберкульозні диспансери - працюватимуть у штатному режимі з пацієнтами, які не інфіковані коронавірусом. Але родичам відвідувати своїх рідних буде заборонено.

Автор(и) статті: Олександра Василенко

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