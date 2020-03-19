Заручники коронавірусу: кропивничанин просить допомоги у МЗС України
Про це чоловік написав на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.
Сергій Компанієць знаходиться на борту круїзного лайнеру Costa Victoria, що прямує із Оману в Венецію. Разом із ним ще 9 громадян України. Серед них - Тетяна та Юрій Гончаренко, Владислав Солодовнік, Анастасія Куцевол, Наталія Колодяжна, Оксана Могильченко, Галина Компанієць.
"У зв'язку з пандемією коронавируса лайнер прямує до Венеції з технічними зупинками в Греції, без виходу пасажирів на берег. Запланована дата прибуття 28 березня”, - написав Сергій Компанієць..
Кропивничанин просить допомогти з евакуацією МЗС України та журналістів.
Як писали RegioNews раніше, за добу, 18 березня,– співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій, переважна більшість яких (близько 20 тисяч) – це оформлення українців на в’їзд.
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