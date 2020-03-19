15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 14:07 4

Заручники коронавірусу: кропивничанин просить допомоги у МЗС України

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 14:07 4
Читайте также на русском языке
Мешканець Кропивницького Сергій Компанієць, який зараз знаходиться на борту круїзного лайнеру, не може вийти на берег - через епідемію коронавірусу корабель не висаджує пасажирів у портах
Мешканець Кропивницького Сергій Компанієць, який зараз знаходиться на борту круїзного лайнеру, не може вийти на берег - через епідемію коронавірусу корабель не висаджує пасажирів у портах

Про це чоловік написав на особистій Facebook-сторінці, повідомляють RegioNews.

Сергій Компанієць знаходиться на борту круїзного лайнеру Costa Victoria, що прямує із Оману в Венецію. Разом із ним ще 9 громадян України. Серед них - Тетяна та Юрій Гончаренко, Владислав Солодовнік, Анастасія Куцевол, Наталія Колодяжна, Оксана Могильченко, Галина Компанієць.

"У зв'язку з пандемією коронавируса лайнер прямує до Венеції з технічними зупинками в Греції, без виходу пасажирів на берег. Запланована дата прибуття 28 березня”, - написав Сергій Компанієць..

Кропивничанин просить допомогти з евакуацією МЗС України та журналістів.

Як писали RegioNews раніше, за добу, 18 березня,– співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій, переважна більшість яких (близько 20 тисяч) – це оформлення українців на в’їзд.


коронавірус Кропивницкий
Коронавірус на Київщині виявили у родички нардепа Шахова
19 березня 2020, 13:09
Родом із Кропивницького: з’явилися подробиці про хворого на коронавірус юнака
19 березня 2020, 11:12
Завтра через кордон поїдуть спецпоїзди "Перемишль-Київ"
19 березня 2020, 11:06
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »