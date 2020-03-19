Родом із Кропивницького: з’явилися подробиці про хворого на коронавірус юнака

У столиці один із хворих на коронавірус чоловіків, про якого повідомили 16 березня в МОЗ, - уродженець Кропивницького Кіровоградської області

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У столиці один із хворих на коронавірус чоловіків, про якого повідомили 16 березня в МОЗ, - уродженець Кропивницького Кіровоградської області

Про це інформують RegioNews із посиланням на місцеве джерело "Без купюр”. Хворому на атипову пневмонію 18 років, він навчається в Київській муніципальній академії музики імені Глієра. Студент контактував із хворою, яка померла від коронавірусу на Житомирщині. Хлопець відвідував жінку разом з її онукою. Наразі він перебуває на лікуванні в Олександрівській лікарні столиці. Гуртожиток на вулиці Дашавській у Солом’янському районі столиці, де жив хворий на коронавірус студент, працівники МНС вже обробили дезінфікуючим розчином. Як писали RegioNews раніше, у Києві військовий пенсіонер Міністерства оборони України потрапив до лікарні із підозрою на наявність вірусу COVID-19.

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