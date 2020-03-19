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19 марта 2020, 14:07 4

Заложники коронавируса: кропивничанин просит помощи у МИД Украины

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19 марта 2020, 14:07 4
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Житель Кропивницкого Сергей Компаниец, который сейчас находится на борту круизного лайнера, не может сойти на берег - за эпидемии коронавируса корабль не высаживает пассажиров в портах
Житель Кропивницкого Сергей Компаниец, который сейчас находится на борту круизного лайнера, не может сойти на берег - за эпидемии коронавируса корабль не высаживает пассажиров в портах

Об этом мужчина написал на личной Facebook-странице, сообщают RegioNews.

Сергей Компаниец находится на борту круизного лайнера Costa Victoria, направляющийся из Омана в Венецию. Вместе с ним еще 9 граждан Украины. Среди них - Татьяна и Юрий Гончаренко, Владислав Солодовник, Анастасия Куцевол, Наталия Колодяжная, Могильченко Оксана, Галина Компаниец.

"В связи с пандемией коронавируса лайнер направляется в Венецию с техническими остановками в Греции, без выхода пассажиров на берег. Планируемая дата прибытия 28 марта", - написал Сергей Компаниец.

Кропивничанин просит помочь с эвакуацией МИД Украины и журналистов.

Как писали RegioNews ранее, за сутки, 18 марта,– сотрудники Госпогранслужбы Украины совершили более 31 тысячи пропускных операций, подавляющее большинство которых (около 20 тысяч) – это оформление украинцев на въезд.


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