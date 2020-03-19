13:27  19 березня
Порушення карантину: за добу поліцейські склали понад 30 протоколів
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
12:59  19 березня
Кличко категорично виключив відкриття метро до кінця карантину
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 11:06 6

Завтра через кордон поїдуть спецпоїзди "Перемишль-Київ"

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 11:06 6
Читайте также на русском языке
Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спецпоїзди Перемишль-Київ
Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спецпоїзди Перемишль-Київ

Про це оголосило посольство України у Польщi в Twitter, пише RegioNews.
Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спеціальні поїзди за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

"Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля. 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ", - йдеться у повідомленні.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Понад 50 тисяч з них – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Дуда пообіцяв Зеленському допомогти українцям у Польщі повернутися додому.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


коронавірус кордон
Дуда пообіцяв Зеленському допомогти українцям у Польщі повернутися додому
19 березня 2020, 09:46
У Чернівецькій області запрацювали карантинні блокпости
18 березня 2020, 21:09
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
Останні Популярні
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Ігор Соловій
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »