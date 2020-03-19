Завтра через кордон поїдуть спецпоїзди "Перемишль-Київ"

Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спецпоїзди Перемишль-Київ

Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спецпоїзди Перемишль-Київ

Про це оголосило посольство України у Польщi в Twitter, пише RegioNews.

Для українців, які застрягли у Польщі, 20 березня запустять спеціальні поїзди за маршрутом Перемишль-Львів-Київ.

"Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля. 20 березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ", - йдеться у повідомленні.

До уваги громадян України у Польщі, які мають бажання повернутися в Україну

Для Вас ми створили ще одну можливість: розпочинаємо спеціальні залізничні рейси з Перемишля!!!

2️⃣0️⃣ березня курсуватимуть чотири спецпотяги "Укрзалізниці" за маршрутом Перемишль-Львів-Київ. — Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 18, 2020

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Понад 50 тисяч з них – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.

Дуда пообіцяв Зеленському допомогти українцям у Польщі повернутися додому.

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