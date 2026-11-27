Фото: Нацполіція

Аварія сталась на автодорозі Київ — Одеса, у межах Фастівського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegoioNews.

38-річна жінка була за кермом Nissan. Вона не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та вʼїхала в дерево. Внаслідок зіткнення двері авто заблокувались.

Внаслідок ДТП постраждали четверо людей: 38-річна водійка, двоє 8-річних хлопчиків та дівчинка 2 роки. Всіх госпіталізували медики.

Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.