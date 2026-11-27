На Київщині іномарка вилетіла з дороги: в салоні були маленькі діти
Аварія сталась на автодорозі Київ — Одеса, у межах Фастівського району. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegoioNews.
38-річна жінка була за кермом Nissan. Вона не впоралась з керуванням, виїхала за межі проїзної частини та вʼїхала в дерево. Внаслідок зіткнення двері авто заблокувались.
Внаслідок ДТП постраждали четверо людей: 38-річна водійка, двоє 8-річних хлопчиків та дівчинка 2 роки. Всіх госпіталізували медики.
Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.
Поблизу Тернополя мікроавтобус злетів у кювет і перекинувсяВсі новини »
27 листопада 2026, 17:12У Києві водій намагався уникнути зіткнення та зніс світлофор
27 листопада 2026, 16:54На Київщині чоловік загинув під колесами потяга
27 листопада 2026, 16:35
27 листопада 2026
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Репортаж з напівзруйнованого міста, яке люди не хочуть покидати, а, навпаки, намагаються розвивати
23 листопада 2026
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Як виживає місто в Запорізькій області, яке більше чотирьох років перебуває на лінії фронту
12 листопада 2026
Юрій Корольчук: Україна на порозі тотального вимкнення
Світла в країні може не бути від тижня до місяця
23 жовтня 2026
Україні не вистачає мільйонів працівників – хто відновлюватиме країну
Для покриття дефіциту кадрів влада планує залучити до ринку праці пенсіонерів, молодих матерів та людей з інвалідністю
На Ізюмщині чоловіка прикували до батареї та жорстоко побили
27 листопада 2026, 21:11Державний ліс оформили як сіножаті: на Львівщині викрили схему приватизації землі
27 листопада 2026, 20:54Воював проти ЗСУ та збирав податки для "ДНР": судитимуть посадовця з Макіївки
27 листопада 2026, 20:20Агент ФСБ готував теракти у Запоріжжі: його засудили до 15 років тюрми
27 листопада 2026, 19:4067 воєнних злочинів за тиждень на Київщині: 16 загиблих, серед них дитина
27 листопада 2026, 19:19У Харкові викрали з платіжного термінала понад 236 тисяч гривень
27 листопада 2026, 18:55На Одещині 75-річного чоловіка засудили за насильство над 7-річною дівчинкою
27 листопада 2026, 18:40Путін не тільки не друг Америки, він ще й не друг Трампа
27 листопада 2026, 18:25У Києві продовжують будувати метро на Виноградар: що відомо про терміни та роботи
27 листопада 2026, 18:15
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
"Херсон живе": під сітками, з квітами та без Дніпра
Микола Вініченко: Ліки і паливо до Оріхова доставляємо дроном
Всі блоги »