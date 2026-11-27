Фото: СБУ

За матеріалами Служби безпеки України 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна отримав агент ФСБ, який збирав розвіддані для підготовки серії терактів у Запоріжжі навесні 2024 року

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило слідство, російська спецслужба планувала організувати вибухи в різних районах обласного центру, щоб дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію у прифронтовому місті.

Для цього агент мав відстежувати автомобілі Сил оборони та передавати зібрану інформацію російському куратору. Після вербування він почав фіксувати місця паркування військових авто в Запоріжжі.

За даними СБУ, завдання росіян виконував охоронець місцевої енергетичної компанії. Щоб залучити чоловіка до співпраці, ФСБ використала його доньку, яка проживає в Москві.

Контррозвідники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали агента у травні 2024 року, коли той проводив дорозвідку поблизу військового об’єкта. Під час затримання у нього вилучили смартфон, який він використовував для зв’язку з російською спецслужбою.

Суд визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Нагадаємо, що контррозвідка СБУ затримала ще одного коригувальника російських ударів по Запорізькій області. Ним виявився громадянин РФ, який проживав у прифронтовому населеному пункті та передавав ворогу дані про українські військові об’єкти.