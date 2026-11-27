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На Тернопільщині чоловік обіцяв знайомому бронювання. За це він хотів отримати тисячі доларів

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegoioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік обіцяв знайомому влаштувати йому бронювання. Він запевнив, що має зв'язки в "Укрзалізниці" та може допомогти з працевлаштуванням. За свою "послугу" він просив 7 тисяч доларів.

Після того як ділок отримав перші 5 тисячі доларів, він заявив, що уже не зможе допомогти з працевлаштуванням. Замість цього він запропонував інші послуги: організувати вступ до закладу вищої освіти або працевлаштування на оборонне підприємство. "Клієнт" погодився на другий варіант та заплатив ще 3 тисячі доларів.

Суд призначив зловмиснику штраф у розмірі 185 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше у Сумській області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.