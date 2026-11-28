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Співак Арсен Мірзоян розповів, що отримував пропозиції від різних військових підрозділів. Деякі командири навіть звертались до ТЦК

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoioNews.

"Розглядали і вже є відношення від різних підрозділів. Вже жартують, і навіть ті командири, які мінялися в бригадах, ще присилали мені позови в ТЦК", - каже артист.

Він розповів, що військові інколи жартома пишуть звернення до його ТЦК, а потім пропонують забрати його на певну посаду. Наприклад, до артилерійського підрозділу.

"Юрійович, я не піду командиром гармати. Вже з гармати ніхто не стріляє", – відреагував артист.

Наразі він регулярно їздить до військових, виступає для них та допомагає закривати потреби підрозділів.

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