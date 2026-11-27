Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegoioNews.

38-летняя женщина была за рулем Nissan. Она не справилась с управлением, уехала за пределы проезжей части и въехала в дерево. В результате столкновения двери авто заблокировались.

В результате ДТП пострадали четыре человека: 38-летняя водитель, двое 8-летних мальчиков и девочка 2 года. Всех госпитализировали медики.

Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.