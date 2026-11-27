В Киевской области иномарка вылетела с дороги: в салоне были маленькие дети
Авария произошла на автодороге Киев – Одесса, в пределах Фастовского района. Правоохранители начали расследование
Об этом сообщает полиция Киевской области, передает RegoioNews.
38-летняя женщина была за рулем Nissan. Она не справилась с управлением, уехала за пределы проезжей части и въехала в дерево. В результате столкновения двери авто заблокировались.
В результате ДТП пострадали четыре человека: 38-летняя водитель, двое 8-летних мальчиков и девочка 2 года. Всех госпитализировали медики.
Напомним, в Киеве 23-летний водитель Toyota Prius сбил на пешеходном переходе детскую коляску с 4-месячной девочкой. Ребенок находится в реанимации. Мужчине уже сообщили о подозрении.
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