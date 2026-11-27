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У Солом’янському районі Києва сталася ДТП за участю автомобілів Toyota та Ford. Водій Toyota під час повороту ліворуч не надав переваги зустрічному автомобілю. Намагаючись уникнути зіткнення, водій Ford пошкодив світлофор і врізався в металеву огорожу

Про це повідомили у патрульній поліції Києва, передає RegioNews.

За попередніми даними, водій Toyota повертав ліворуч і не пропустив Ford, який рухався зустрічною смугою. Керманич Ford спробував уникнути зіткнення, однак не впорався із ситуацією та пошкодив дорожній світлофор і залізну огорожу.

Патрульні, які прибули на місце аварії, встановили, що внаслідок ДТП ніхто не постраждав.

На водія Toyota інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів та іншого майна. Подальше рішення у справі ухвалюватиме суд.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.