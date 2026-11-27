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На Буковині жінка стала жертвою шахрайства. Правоохоронці попереджають про схему

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegoioNews.

59-річна місцева жителька звернулась до поліції. Вона розповіла, що їй зателефонував незнайомець, який представився працівником банку. Жінка довірилась шахраю, він дізнався її конфіденційну інформацію. В результаті аферисти викрали з її картки 31 тисячу гривень.

"Відомості про факт незаконного заволодіння коштами громадян поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, що правоохоронці попередили українців про нову схему аферистів. Шахраї намагаються змусити виманили в людей персональні дані за допомогою фейкових рахунків.