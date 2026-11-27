Ціни на пальне летять у прірву: скільки коштує заправити авто
Ціни на АЗС продовжують падати. Зокрема, дизельне пальне, яке не так давно перевищувало 100 за літр
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 27 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 85,85 гривні за літр (-1,24);
- бензин А-95 – 80,54 гривні за літр (-0,95 гривні);
- бензин А-92 – 77,66 гривні за літр (-0,28 гривні);
- дизпальне – 95,35 гривні за літр (-1,20 гривні);
- автогаз – 61,31 гривні за літр (-0,22 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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