Фото з відкритих джерел

Ціни на АЗС продовжують падати. Зокрема, дизельне пальне, яке не так давно перевищувало 100 за літр

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 27 листопада середні ціни на АЗС в Україні такі:

бензин А-95 преміум – 85,85 гривні за літр (-1,24);

бензин А-95 – 80,54 гривні за літр (-0,95 гривні);

бензин А-92 – 77,66 гривні за літр (-0,28 гривні);

дизпальне – 95,35 гривні за літр (-1,20 гривні);

автогаз – 61,31 гривні за літр (-0,22 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.