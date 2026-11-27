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У Києві працюватимуть понад 1500 пунктів обігріву, загальна місткість яких становитиме майже 194 тисячі людей. Серед них місто підготувало 101 опорний пункт для тривалого перебування мешканців у разі тривалої відсутності електроенергії, тепла чи води

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

За його словами, опорні пункти обладнали генераторами, автономним опаленням та доступом до інтернету. Там також передбачили запаси питної води й продуктів харчування.

Окремо в цих пунктах облаштували умови для перебування маломобільних людей.

Загалом 101 опорний пункт зможе одночасно прийняти понад 41 тисячу людей.

Нагадаємо, що у Києві розгортають пункти незламності в Оболонському, Подільському та Святошинському районах, де ситуація з енергозабезпеченням наразі найважча.