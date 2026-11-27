Фото: Bring Kids Back UA

27 листопада Україна повернула з тимчасово окупованих територій та Росії дев’ятьох українських дітей і одну молоду людину. Поверненню, зокрема, посприяла перша леді США Меланія Трамп

Про це повідомили в межах ініціативи Bring Kids Back UA, передає RegioNews.

Серед повернених — двоє братів, яких розлучили з матір’ю під час виїзду з окупації. Російська окупаційна влада змусила жінку залишити рідне місто без синів. Один із хлопців майже не може ходити.

Також вдалося повернути брата і сестру з Херсонщини. Після смерті матері окупаційна влада планувала віддати дітей до інтернату, а згодом — у російську родину. Подібну долю готували й 10-річній дівчинці із Запоріжжя.

Ще один підліток зазнав тиску з боку окупаційної влади. Йому погрожували переслідуванням навіть за спілкування із сестрою, яка живе на підконтрольній Україні території.

Серед повернених також — дівчина з інвалідністю, яку на початку повномасштабного вторгнення депортували з Олешківського інтернату на Херсонщині до Росії. Вона сама звернулася по допомогу, щоб виїхати, і домагалася повернення з 2022 року.

Нагадаємо, раніше з окупації повернули 15-річну дівчинку. Відомо, що окупанти погрожували забрати її від родини.