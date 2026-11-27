Фото: Держприкордонслужба

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegoioNews.

На кадрах можна побачити роботу 15-го мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон". Захисники минулої доби вдарили по гарматі, складу боєприпасів росіян. Також накрили вогнем шість укриттів ворога.

"Також серед уражених цілей шість автомобілів, причіп, засіб радіоелектронної боротьби та дві антени. Крім того, під час бойової роботи прикордонники знешкодили двох окупантів і ще двох позбавили боєздатності", - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше українські військові уразили одразу чотири пункти управління безпілотниками російських окупантів. Удари завдали на Запоріжжі, Херсонщині, Донеччині та території Росії.