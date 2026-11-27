Фото: поліція Тернопільської області

На автодорозі М-09 Тернопіль — Львів — Рава-Руська неподалік села Довжанка сталася ДТП за участю Mercedes-Benz Sprinter. Водій не впорався з керуванням, з’їхав у кювет, після чого автомобіль перекинувся. Унаслідок аварії ніхто не постраждав

Про це повідомили у патрульній поліції Тернопільської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, кермувальник не впорався з керуванням, через що автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся у кювет.

На водія інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП — порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Водіїв закликають зважати на погодні умови, дотримуватися безпечної швидкості та дистанції.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.