Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня 27 листопада російські війська понад 20 разів атакували чотири райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією. Поранення дістала одна людина — 74-річна жінка, яку у тяжкому стані доправили до лікарні

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі пошкоджені приватні будинки, заклад освіти та інфраструктура.

У Павлоградському районі під ударом були Павлоград і Вербківська громада. Пошкоджень зазнали підприємства та інфраструктура.

У Синельниківському районі російські війська атакували Яворницьку, Петропавлівську та Миколаївську громади. Понівечені приватні оселі й інфраструктура.

У Нікопольському районі ворог цілив по Нікополю, Марганецькій, Мирівській та Покровській громадах.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що зранку 27 листопада російські війська вкотре атакували Чернігів безпілотниками. У місті пролунали три вибухи. Було відомо, одного загиблого чоловіка та постраждалу жінку.