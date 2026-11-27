Фото: Нацполіція

Аварія сталася 19 жовтня близько 14:50 на вулиці Київській в обласному центрі. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Житомирської області, передає RegoioNews.

46-річна жінка була за кермом тролейбуса. Вона проявила неуважність, не знизила швидкість при наближені до пішохідного переходу. В результаті під колеса тролейбуса потрапила 89-річна місцева жителька.

Пенсіонерку госпіталізували. На жаль, за кілька днів вона померла.

"Згідно з чинним законодавством за вчинене обвинуваченій загрожує від 3 до 8 років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, на Київщині водій збив неповнолітню прямо на переході. Дівчина переходила проїзну частину дороги по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП 17-річну пішохідку з травмами госпіталізували.