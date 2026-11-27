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Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegoioNews.

Попередньо, пасажирський потяг сполученням Київ — Харків збив 62-річного місцевого жителя. Чоловік переходив залізничні колії з велосипедом у руках. На жаль, від отриманих травм, він загинув на місці.

"Слідчі Бориспільського районного управління поліції Київщини розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України)", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, раніше на Тернопільщині пʼяний 18-річний водій влаштував смертельну ДТП – загинув підліток, є травмовані.