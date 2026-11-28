Фото з відкритих джерел

Переможець "Холостячки" Андрій Задворний у лютому мобілізувався до Нацгвардії. Тепер він розповів, що уже там не служить

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegoioNews.

Андрій Задворний розповів, що за дев'ять місяців сталось багато ситуацій, які йому не сподобались. Однак він досі служить. Проте тепер уже не в Національній гвардії.

"Завершилась моя служба у Національній Гвардії. Пройшло 9 місяців, за які сталось багато дивних для мене речей, починаючи із рекрутингу до бойового підрозділу Лазарс Груп і потрапляння проти моєї волі на тилову службу, яка мало повʼязана із опором Росії (виявляється і таке буває). Далі 8 місяців і 3 спроби переведення сповнені важкої і тягучої бюрократії. Із хорошого – за цей час я зустрів багато справжніх, щирих людей. За це вдячний долі", - каже Андрій Задворний.

Нагадаємо, раніше відомий актор Олександр Олексенко мобілізувався до ЗСУ. Він підтвердив це після тривалої відсутності в соцмережах