Це мабуть одна з кращих новин за сьогодні

Це мабуть одна з кращих новин за сьогодні

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Суд Хорватії скасував рішення про передачу Німеччині громадянина України Володимира Журавльова. Німецькі правоохоронці підозрюють його у причетності до пошкодження газопроводів "Північний потік".

"Апеляційний суд визнав передчасними висновки суду першої інстанції та зобов’язав його отримати від німецьких судових органів додаткові роз’яснення щодо співвідношення двох європейських ордерів на арешт, правової кваліфікації та меж кримінального переслідування", — розповіли в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери".

Питання про екстрадицію українця до Німеччини залишається відкритим. Але для нас те, що суд скасував рішення про видачу - новина мегапозитивна! До речі, держава взагалі ніяк не допомагає у цьому процесі. Мабуть тому, що людина не близька до Вови з Династії.