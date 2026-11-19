На Київщині вантажівка збила жінку
Аварія сталась днями у селі Крюківщина на вулиці Одеській. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.
Попередньо, 26-річний водій вантажівки MAN повертав праворуч на будівельний майданчик. Він наїхав на жінку, яка йшла тротуаром у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 28-річна місцева жителька з травмами була госпіталізована медиками.
Правоохоронці розпочали розслідування.
Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.
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