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Аварія сталась днями у селі Крюківщина на вулиці Одеській. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Попередньо, 26-річний водій вантажівки MAN повертав праворуч на будівельний майданчик. Він наїхав на жінку, яка йшла тротуаром у попутному напрямку. Внаслідок ДТП 28-річна місцева жителька з травмами була госпіталізована медиками.

Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Прикарпатті 20-річна водійка врізалася в дерево, дівчина загинула. У салоні автомобіля перебували ще троє пасажирів. Вони отримали легкі тілесні ушкодження.