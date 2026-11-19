Фото: ДСНС

Унаслідок російської атаки на Київ 19 листопада пожежі виникли у трьох районах столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

У Подільському районі загорілася мансарда триповерхової житлової будівлі. Рятувальники локалізували пожежу.

У Голосіївському районі на парковці медичного закладу ДСНС загорівся легковий автомобіль. Також пошкоджено фасад і скління будівлі пожежної частини. Пожежу ліквідували.

У Деснянському районі виникла пожежа на покрівлі триповерхової будівлі. Її також ліквідували.

На щастя, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, вдень 19 листопада російські військові здійснили атаку БпЛА на Київ.