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Перша тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, лідера Китаю Сі Цзіньпіна та правителя Росії Володимира Путіна завершилася приблизно через півтори години

Про це повідомляє CNN із посиланням на китайський державний телеканал CCTV, передає RegioNews.

Переговори відбулися на віллі Kylin у китайському місті Шеньчжень на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС).

Перед початком закритої частини лідери виступили зі вступними промовами. Серед тем, які планували обговорити, були ядерне роззброєння, російська війна проти України, Іран та інші міжнародні питання.

Дональд Трамп назвав зустріч історичною та заявив, що США прокладають "інший курс" у зовнішній політиці.

"Ми справді творимо історію. Нам трьом є що обговорити. Жоден мир ніколи не досягався відмовою від переговорів", – сказав президент США.

Коментуючи війну Росії проти України, Трамп зазначив, що це питання обов'язково обговорять. Він також висловив сподівання, що Путін та українська сторона хочуть завершення війни.

Сі Цзіньпін у своєму виступі Україну не згадав. Натомість закликав лідерів трьох держав показати приклад у розв'язанні глобальних проблем і підтриманні миру.

Путін заявив, що Росія, США та Китай мають "численні спільні інтереси у врегулюванні регіональних конфліктів", зокрема війни в Україні.

Як повідомляє російське агенство ТАСС, За підсумками тристоронніх переговорів у Китаї оприлюднили спільну декларацію США, Росії та КНР. У документі йдеться про ядерну безпеку, постачання енергоресурсів, реформу ООН та діяльність міжнародних судів.

Зокрема, Дональд Трамп, Володимир Путін і Сі Цзіньпін заявили про намір продовжувати діалог щодо зменшення ядерних ризиків і запобігання поширенню ядерної зброї.

Варто зазначити, що в оприлюднених положеннях декларації Україну не згадали. У них також немає окремих заяв щодо російсько-української війни, її завершення чи можливих мирних домовленостей.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати Америки та Китай мають достатній вплив, щоби змусити очільника Кремля припинити війну проти України.

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