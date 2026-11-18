На Кіровоградщині на автовокзалі автобус на смерть збив жінку
ДТП сталася вранці 18 листопада, близько 05:50, на автовокзалі в Олександрії Кіровоградської області
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Водій автобуса "ПАЗ" рухався заднім ходом і наїхав на місцеву жительку. Від отриманих травм 78-річна жінка загинула на місці.
Відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини події.
Нагадаємо, у Києві 23-річний водій Toyota Prius збив на пішохідному переході дитячий візочок із 4-місячною дівчинкою. Дитина перебуває в реанімації. Чоловіку вже повідомили про підозру.
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